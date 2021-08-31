العراق يصل إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي أعقب جلسة للمجلس، اليوم الثلاثاء، إن "وكيل وزارة الصحة أكد لمجلس الوزراء وصول العراق إلى نهاية الموجة الثالثة من كورونا"، مبيناً أن "وكيل وزير الصحة دعا المؤسسات الحكومية إلى تقديم طلب فتح منافذ تلقيحية لتطعيم موظفيها".وأضاف، أن "عمليات التلقيح في تصاعد كبير وفتحت منافذ صغيرة بالمؤسسات الحكومية لتطعيم الموظفين".

وأشار المتحدث الحكومي إلى، أن "وزارة الصحة لديها خطة حول إدارة الزيارة الأربعينية لتجنب انتشار الوباء".