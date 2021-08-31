شجار بالاسلحة البيضاء يسفر عن مصرع شخص جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة بطعنات سكين ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد".

واضاف ان المشاجرة كانت نتيجة خلاف مالي بين الطرفين".

