انت الان تتابع خبر شجار بالاسلحة البيضاء يسفر عن مصرع شخص جنوبي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بحدوث مشاجرة بين شخصين اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان " مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء اسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة بطعنات سكين ضمن منطقة الزعفرانية جنوبي بغداد".
واضاف ان المشاجرة كانت نتيجة خلاف مالي بين الطرفين".
واضاف ان المشاجرة كانت نتيجة خلاف مالي بين الطرفين".