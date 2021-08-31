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رسميا.. كامافينجا لاعبا لريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-31 | 15:44

رسميا.. كامافينجا لاعبا لريال مدريد

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وقع إدواردو كامافينجا ،اليوم الثلاثاء، عقده كلاعب جديد في ، وتم بالفعل توقيع الأعمال الورقية بين الريال و رين كما أوضح رومانو في ليلة الأمس مقابل 31 مليون يورو زائد إلى الإضافات.
وأكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم الموهبة الفرنسية إدواردو كامافينجا قادما من فريق رين الفرنسي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر ريال مدريد التعاقد مع كامافينجا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2022، موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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