رسميا.. كامافينجا لاعبا لريال مدريد

وأكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم الموهبة الفرنسية إدواردو كامافينجا قادما من فريق رين الفرنسي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر ريال مدريد التعاقد مع كامافينجا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2022، موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.

