انت الان تتابع خبر رسميا.. كامافينجا لاعبا لريال مدريد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-31 | 15:44
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وقع إدواردو كامافينجا ،اليوم الثلاثاء، عقده كلاعب جديد في ريال مدريد، وتم بالفعل توقيع الأعمال الورقية بين الريال و رين كما أوضح رومانو في ليلة الأمس مقابل 31 مليون يورو زائد إلى الإضافات.
وأكدت تقارير صحفية، أن ريال مدريد توصل لاتفاق على ضم الموهبة الفرنسية إدواردو كامافينجا قادما من فريق رين الفرنسي، وذلك قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وقرر ريال مدريد التعاقد مع كامافينجا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2022، موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.
وقرر ريال مدريد التعاقد مع كامافينجا خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وعدم الانتظار حتى صيف 2022، موعد نهاية عقد اللاعب مع ناديه الفرنسي.
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