البرلمان الإثيوبي يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء، أن تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة سيكون في 4 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال رئيس البرلمان الإثيوبي ،تاجسي تشافو، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن تشكيل الحكومة الإثيوبية الجديدة التي سيشكلها الحزب الفائز بالأغلبية في الانتخابات التي أجريت يونيو/حزيران الماضي، سيكون في 4 من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل .

ومن المنتظر أن ينظم مجلس الانتخابات الإثيوبي (هيئة دستورية مستقلة) في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، إجراء الانتخابات التكميلية التكميلية العامة المتبقية في الدوائر التي تم تأجيل الانتخابات بها بسبب مشاكل أمنية وأخرى فنية.

وكانت سوليانا شيملس، مستشارة الاتصالات بمجلس الانتخابات الإثيوبي، أكدت في تصريحات سابقة، أن الانتخابات التكميلية ستشمل "الصومال الإثيوبي و27 دائرة أخرى التي تم تأجيلها بسبب مشاكل فنية وأمنية قبل تشكيل الحكومة المنتخبة وبعدها سيتم إضافة نتائج الحزب الفائز في الجولة الثانية للجولة الأولى "ولا توجد مشكلة في الصدد".

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي، قد أعلن في من الـ10 يوليو/ تموز الماضي، فوز حزب "الازدهار" الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ410 من إجمالي 436 مقعدا تم التنافس عليها في الجولة الأولى للبرلمان ما يضمن فترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات للحزب الفائز.

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي، أدلى الناخبون في إثيوبيا بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد.

وتنافس بهذه الانتخابات نحو 46 حزبا سياسيا بينها 17 حزبا قوميا 29 حزبا إقليميا و18 حزبا تتنافس في العاصمة أديس أبابا، فيما بلغ عدد المرشحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.