شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد نشاط محمد السباعى نائب التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ، نشاطا ملحوظا لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت القبة، ما بين تقديم اقتراحات برغبة والمشاركة في مناقشة مشروعات قوانين تحال إلى المجلس، يأتي ذلك فى إطار تفاعلهم مع قضايا ومشاكل المواطنين، وفاء للقسم الذى أقسموه تحت القبة برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وكذلك تنامى الإدراك للدور الوطنى لشباب التنسيقية، ومسئولياتهم تجاه وطنهم.

ويرصد ”الخليج 365” حصاد نشاط النائب محمد السباعى وكيل لجنة الزراعة والرى و المتحدث الإعلامى باسم تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ خلال دور الانعقاد الأول كالآتى:

- حضور 21 جلسة عامة

- إلقاء 2 كلمة داخل الجلسة

- استخدام 2 من الأدوات الرقابية من بينها المشاركة فى مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية والمشاركة فى مناقشة قانون المالية العامة الموحد

- حضور 20 جلسة للجان النوعية

- تقديم 89 طلب خدمى تمت الموافقة على 45 منهم