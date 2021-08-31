توفيق لمصراوي: بدء تطوير قطاع الناشئين بغزل المحلة في سبتمبر وتأسيس غرفة خلع الملابس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم البدء في تطوير قطاع الناشئين بغزل المحلة بداية من الشهر المقبل.

وأوضح الوزير في تصريحات خاصة، أن الاهتمام بتطوير نادي غزل المحلة لا يمكن اختزاله في فريق كرة القدم الأول فقط، لكنه يتضمن اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين.

ووقعت شركة غزل المحلة لكرة القدم، مطلع الشهر الجاري، بروتوكول تعاون مع نادي هوتنيك البولندي، للإشراف على تطوير قطاع الناشئين والبراعم بفريق غزل المحلة، والارتقاء بمستوى قطاع الناشئين بفريق غزل المحلة وتأسيس مدرسة للموهوبين من البراعم.

وقال الوزير، إنه سيتم تأسيس غرفة خلع ملابس للناشئين، وتوفير ملابس وأحذية رياضية لنحو 100 ناشئ، لم تكن متوفرة قبل ذلك، إضافة إلى اختيار المدربين.

ووفقا لبيان سابق من الوزارة، يهدف هذا التعاون إلى تطوير قطاع الناشئين والبراعم بإمكانيات جيدة وبأسلوب أوروبي علمي، وإحداث طفرة في التدريب واللاعبين أنفسهم بما يسمح بإخراج لاعبين قادرين على المنافسة في الدوري الممتاز والأندية الخليجية والأوروبية.

كما وجه الوزير إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبدء في إصلاح الملاعب وتجهيز الأدوات اللازمة تمهيدًا لبدء عمل النادي البولندي.