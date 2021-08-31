"ابتلعه الرياح".. "يوسف" خرج وعاد جثة هامدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، جثة طفل بالصف الخامس الابتدائي، إثر تعرضه للغرق أثناء الاستحمام بمياة ترعة "الرياح التوفيقي" أمام قرية صهرجت الكبرى بميت غمر.

وتبين أن والدته حررت محضرًا بتغيبه بعدما خرج من المنزل لحضور درس خصوصي، إلا أنه تغيب عنه وذهب للاستحمام بالترعة مع أصدقائه ولعدم إجادته السباحة غرق.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من ألطاف سعد 42 عامًا، ربة منزل بغياب ابنها "يوسف" 11 عامًا، تلميذ بالصف الخامس الابتدائي.

بسؤال أصدقائه وابن خالته طالب بالصف الأول الثانوي الفني، أكدوا غرقه أثناء قيامهم بالاستحمام بمياه ترعة الرياح التوفيقي.

جرى انتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقله إلى مستشفى ميت غمر العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/8687 إداري مركز ميت غمر.