بقعة نفطية تهدد الجزر القبرصية مصدرها سوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 3 دقائق

قالت السلطات القبرصية، إن السواحل الشمالية للجزيرة المتوسطية مهددة ببقعة نفطية، مصدرها تسرب حصل الأسبوع الماضي بمحطة حرارية في سوريا.

وبحسب السلطات القبرصية، فإن البقعة النفطية قد تصل إلى السواحل الشمالية للجزيرة اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وأكدت السلطات القبرصية أنها تلقت من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية صورة التقطت عبر قمر اصطناعي تظهر وجود “بقعة نفطية محتملة” بين قبرص وسوريا.

ووفقا لأحدث النمذجات وبيانات الأرصاد الجوية، يتوقع لهذه البقعة النفطية أن “تؤثر على رأس القديس أندرياس (طرف شبه جزيرة كارباس في شمال قبرص) خلال الساعات الـ24 المقبلة”، بحسب ما جاء في بيان أصدرته مديرية الصيد البحري القبرصية.

وقالت المديرية إن السلطات القبرصية “تدرس كل البيانات للتصرف على أساسها”، مؤكدة أن البقعة النفطية عبارة عن رقعة زيتية رقيقة وليست بقعة نفطية كثيفة.

وأعربت الحكومة القبرصية عن استعدادها لأن تمد يد المساعدة إلى السلطات في “جمهورية شمال قبرص التركية”، الكيان الذي لا تعترف به إلا أنقرة.

يشار إلى أن وسائل إعلام سورية، كانت أفادت الأسبوع الماضي بأن كميات من زيت الوقود تسربت من محطة إنتاج الكهرباء في بانياس، المدينة الساحلية الواقعة على بعد 160 كيلومترا قبالة قبرص.

وزير الكهرباء “غسان الزامل” قال في تصريحات صحفية حينها، إنه “تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة والوصول إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التسرب”.

كما تحدث مسؤولون في قطاع الكهرباء عن “تصدعا واهتراء” في أحد خزانات زيت الوقود أدى على ما يبدو إلى حادثة التسرب، مرجحين أن يكون الحادث عرضيا و”ليس ناجما عن عمل تخريبي”.

وكانت صور التقطتها أقمار اصطناعية بعيد حادثة التسرب، أظهرت بقعة نفطية بطول 36 كيلومترا قبالة الساحل السوري، لكن صورا أحدث تشير إلى أن بقعة النفط قد تكون أكبر من ذلك بكثير.