قادمة من العراق.. شحنة صواريخ جديدة تصل ميليشيات إيران بسوريا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 15 دقيقة

تواصل إيران دعم الميليشيات في سوريا، حيث وصلت دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية، إلى محافظة دير الزور شرقي سوريا، وتم تسليمها للميليشيات التابعة لطهران في محيط مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي، حسبما ذكرت مصادر محلية اليوم الثلاثاء.

المصادر قالت إن شحنة صواريخ، من نوع أرض – أرض متوسطة المدى دخلت الميادين، وكان مكتوبا عليها باللغة الفارسية “بركان – إتش 2″، مشيرة إلى أن الميليشيات المسيطرة على المدينة تسلمت الصواريخ القادمة من العراق.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد استخدمت الميليشيات شاحنات نقل خضار وفاكهة للتمويه على الأسلحة التي تحملها.

يشار إلى أن مصادر حقوقية، كانت أكدت في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي، وصول شحنة أسلحة تابعة للميليشيات الموالية لإيران قادمة من الأراضي العراقية إلى منطقة الميادين.

وحينها قالت المصادر إن “ثلاث شاحنات تحمل خضار وفاكهة قادمة من العراق توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع وهي أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين”.

وهناك، أفرغت الشاحنات الأسلحة ضمن أنفاق متواجدة كان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) حفرها سابقا، وحاليا تستخدمها الميليشيات.