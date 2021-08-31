الكرملين: نتابع عن كثب زيارة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 04:11 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن موسكو لا تعتبر نفسها مؤهلة للتدخل في العلاقات بين كييف وواشنطن، لكنها تتابع عن كثب زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف خلال موجز صحفي يومي على زيارة زيلينسكي قائلا: “بإمكان الولايات المتحدة.. استخدام نفوذها على السيد زيلينسكي لحثه على البدء في تنفيذ اتفاقات مينسك (بشأن إنهاء النزاع في منطقة دونباس بجنوب شرق أوكرانيا)، وكذلك ما تم الاتفاق عليه في باريس”.

غدا يلتقي زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن اليوم في زيارة عمل نظيره الأمريكي جو بايدن، ليبحث معه، بين مواضيع أخرى، إمكانية إشراك الولايات المتحدة في عملية التسوية في دونباس، وموضوع مشروع “السيل الشمالي 2” وتقديم ضمانات لأوكرانيا في مجال أمن الطاقة.

ومن واشنطن سيتوجه زيلينسكي إلى ولاية كاليفورنيا (جنوب غربي الولايات المتحدة)، حيث سيعقد لقاءات مع رجال أعمال محليين. كما يضم برنامج زيارة الرئيس الأوكراني إلى كاليفورنيا إجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين وتوقيع وثائق مختلفة.