التحالف العربي يدمر منصة إطلاق مسيرات بصنعاء ويحبط هجوما حوثيا وشيكا

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الثلاثاء، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة من صنعاء.



وقال التحالف، في بيان، إنه "تم تدمير منصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها السعودي".

وأوضح أن "عملية الاستهداف نفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية وشيكة وشملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي وقوع 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية، جراء استهداف مسيرة حوثية ثانية لمطار أبها السعودي خلال 24 ساعة.

وبحسب التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية فإنه تم إسقاط هذه المسيرة المفخخة خلال محاولتها استهداف المطار.

وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".

وفجر اليوم، اعترضت دفاعات التحالف العربي "مسيرة حوثية حاولت الهجوم على المطار ما أدى إلى تناثر الشظايا في محيطه دون إصابات".

والإثنين، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.