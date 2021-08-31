'طالبان' توجه دعوة للبعثات الاجنبية التي غادرت افغانستان

بغداد - ياسين صفوان - دعت حركة "طالبان"، اليوم الثلاثاء، الدول التي أغلقت بعثاتها الدبلوماسية في أفغانستان وأجلت موظفيها مؤخرا إلى إعادة فتحها.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" عن أحد قادة الحركة، مولوي شهاد الدين دلاور، قوله: "نرحب بالدول التي أبقت سفاراتها في كابل وندعو الدول التي أجلت بعثاتها الدبلوماسية لإعادة فتحها من جديد إذ لا تهديد عليها". وقامت معظم الدول الأجنبية بإغلاق سفاراتها في العاصمة الأفغانية وإجلاء موظفيها عبر مطار كابل بعد دخول "طالبان" إلى العاصمة في 15 اب، عقب بسط الحركة سيطرتها على جل أراضي أفغانستان باستثناء ولاية بنجشير شمالي كابل.