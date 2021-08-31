ضبط مواد وحلويات غير صالحة للاستخدام البشري في الكاظمية (صور)

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت دائرة صحة بغداد الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن العثور على كميات كبيرة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري في معملي حلويات في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة.

وقالت الدائرة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "استنادا الى توجيهات مدير عام الدائرة جاسب الحجامي، قامت شعبة الرقابة الصحية بالدائرة، وبالتنسيق مع جهاز الامن الوطني العراقي- مديرية الامن الاقتصادي- مديرية امن شمال بغداد وامن الكاظمية والقوة الماسكة للارض، بحملة رقابية مشتركة في منطقة الكاظمية المقدسة، حيث تم العثور على معملين متجاوزين لصنع الحلويات يعملان بدون اجازة صحية ومخالفين للشروط والضوابط الصحية".



وأشارت إلى أنه "تم العثور خلال الحملة على مواد وحلويات غير صالحة للاستخدام البشري تم اتلافها وفق محضر اتلاف اصولي بحضور اصحاب العلاقة وتم اتخاذ الاجراء المناسب بحقهم وفق القانون وحسب الضوابط".