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4.5 ملايين وفاة و 217 مليون إصابة وتوزيع 5.24 مليارات لقاح حول العالم

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محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس في العالم 217.1 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة 5.24 مليارات.

 

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ217.119 مليوناً، وعدد الوفيات 4.510 ملايين.

 

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم تجاوز 5.244 مليارات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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