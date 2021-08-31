عاجل.. انطلاق جلسة مجلس النواب الليبي

محمد الفلاح - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

انطلقت، الثلاثاء، جلسة مجلس النواب الليبي المعلقة منذ أمس بحضور نحو 100 نائب.



وأمس، عقد البرلمان الليبي جلسته الرسمية برئاسة عقيلة صالح، لمناقشة الطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد بشأن مساءلتها، قبل أن يتم تعليقها لليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق إن البرلمان إن نجح في الاتفاق على تشكيل 3 لجان من النواب.

وأوضح بليحق، في بيان، أمس، أن اللجنة الأولى ستشكل من كافة اللجان الدائمة بالمجلس لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة الثانية سوف تكون لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

أما اللجنة الثالثة ستسعى للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صرفت من قبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة.

وكانت جلسة، الإثنين، محددة لاستدعاء حكومة الوحدة الوطنية واستجوابها بعد تقديم عدد من النواب لمناقشة أدائها.