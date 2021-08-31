شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات .. 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 718,370 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2041 حالة.

‌ وأشارت إلى أنه تم شفاء 1515 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 705,118 حالة.