الامارات.. قانون جديد لمحاسبة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون لمساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.

وقال بن راشد في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" تابعتها الخليج 365،: "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات.. اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوما بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد.. حيث تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين .. وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء".



وأضاف في تغريدة أخرى: "وضمن نفس القانون.. يمكن للنائب العام منع سفر أي مسؤول وتجميد أمواله إذا اقتضت الحاجة، ويمكن عزله من وظيفته نتيجة مخالفاته الإدارية أو المالية.. دولتنا دولة قانون.. والحفاظ على شفافية ونزاهة حكومة الاتحاد أولوية قصوى".

