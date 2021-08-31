جهّزي محفطة المكياح بألوان وأدوات جديدة لتواكبي موضة الخريف (صور)

بغداد - ياسين صفوان - بعد أشهرعدة من الأجواء الحارة والاكتفاء أحياناً بالواقي الشمسي فقط تجنباً لسيلان المكياج، فقط آن الأوان للاستعداد لتجرية مجموعة من صيحات المكياج التي ستكون الأكثر رواجاً في خريف 2021. جهزي مثلاً الأيلاينر، كونتور الشفاه الداكن، ظلال العيون القوية، واجعليها الرفيق الدائم لك في إطلالاتك الخريفية، لتواكبي بها أبرز اتجاهات المكياج الرائجة. وفي هذا المقال، رصدنا لك خمساً من أبرز صيحات المكياج لهذا الخريف.

الأيلاينر الغرافيكي

يعد الأيلاينر الغرافيكي أو الـGraphic Liner، موضة المكياج المفضلة لدى الكثير من فناني المكياج والنساء، وقد برز بشدة خلال الأشهر الماضية، وهو سيستمر كإحدى أبرز صيحات خريف 2021. بإمكانك تطبيق الأيلاينر الغرافيكي بطرق عدة، كأن تعتمدي خطوط الأيلاينر التي تغمر كامل العين وتأتي موصولة خارج العين. ظلال العيون العريضة

نظراً الى أن العيون أصبحت محط التركيز في الوجه بسبب ارتداء الماسك للوقاية من فيروس كورونا، فإن الاتجاه الأبرز في مكياج عيون الخريف هو ظلال العيون الملونة التي يتم وضعها بشكل عريض فوق الجفن العلوي. وبإمكانك تنسيقها مع ملابسك، كأن تختاري ظلال عيون باللون الأصفر، البنفسجي، البرتقالي، النيون أو الوردي... فكلما كانت أكثر إشراقاً كلما كان ذلك أفضل. المكياج الأحادي اللون

ظلال العيون، البلاش، أحمر الشفاه، بالألوان نفسها، ستكون إحدى صيحات مكياج هذا الخريف، وسيمنحك المكياج الأحادي اللون مظهراً أنيقاً وجذاباً للغاية. بإمكانك اختيار مكياجاً أحادي اللون بنغمات ذهبية أو خوخية أو باللون النيود بدرجات تتناغم مع لون بشرتك. المكياج السموكي

مكياج العيون السموكي أو الـSmokey Eyes، سيكون خيارك الأجمل هذا الخريف لإطلالة أنثوية جذابة وأنيقة. وعادة ما يكون المكياج الدخاني اختياراً مثالياً لإطلالاتك في فصل الخريف، لكن بإمكانك جعله أكثر روعة من خلال اعتماد ظل العين الأرجواني أو المعدني... كونتور الشفاه الداكن