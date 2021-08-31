انت الان تتابع خبر مقرب من 'أسامة بن لادن' يعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نتشر مقطع فيديو، يُزعم أنه يظهر أمين الحق، أحد كبار موردي الأسلحة لتنظيم "القاعدة" الارهابي و قائد قوات أمن أسامة بن لادن، وهو يعود إلى مسقط رأسه في إقليم ننجرهار بأفغانستان، ولم يعلق البنتاغون ولا وزارة الخارجية على الأمر حتى الآن.