انت الان تتابع خبر مقرب من 'أسامة بن لادن' يعود إلى أفغانستان بعد سيطرة طالبان (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نتشر مقطع فيديو، يُزعم أنه يظهر أمين الحق، أحد كبار موردي الأسلحة لتنظيم "القاعدة" الارهابي و قائد قوات أمن أسامة بن لادن، وهو يعود إلى مسقط رأسه في إقليم ننجرهار بأفغانستان، ولم يعلق البنتاغون ولا وزارة الخارجية على الأمر حتى الآن.
ويظهر مقطع الفيديو سيارة دفع رباعي تقل رجلا قيل أنه أمين الحق، وهي تسير عبر نقطة تفتيش وسط حشد صغير من الناس المبتهجين
توقفت السيارة عند نقطة التفتيش واقترب الحق إلى النافذة قبل أن يتناوب الرجال على إمساك يده وتقبيلها.