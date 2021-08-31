الكاظمي يؤكد أن العراق لن يحكم من قبل دولة أخرى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، في إشارة إلى التدخلات الإيرانية.

وأضاف الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم: "حرصنا على أن يتحكم العراق بأمنه وسياسته واقتصاده بعيداً عن أي تدخل".

وتابع: "لا يمكن بأي حال من الأحوال حكم العراق من قبل دولة أخرى، كما لا يمكن عزل العراق عن محيطه الإقليمي والدولي، وهو ما نعمل عليه عبر توطيد علاقات التعاون المبنية على الاحترام المتبادل للسيادة".

وأشار إلى نجاح بلاده في عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، قائلا: "كانت أصداؤه كبيرة محلياً وإقليميا وعالميا، وهدفنا قبل كل شيء مراعاة مصلحة العراق، وهذا لا يعني أن يكون على حساب أشقائنا وأصدقائنا من الدول العربية والإقليمية، بل على وفق المصالح المشتركة".

وأكد على أن "العراق يجب أن يعود بنحو يليق باسمه وتاريخه الكبير، الذي يمثل مهد الحضارات".

ولفت إلى أنه "لم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى أسابيع قليلة، وكل الأوضاع مهيأة لإجراء العملية الانتخابية المبكرة، ونتطلع إلى المشاركة الواسعة والفاعلة".

وحثّ المواطنين على المشاركة بالانتخابات من قبل الفعاليات الاجتماعية كونها أمرا في غاية الأهمية، "فانحسار المشاركة بالانتخابات السابقة، كان من الأسباب التي أدت لمشكلات عديدة".

واعتبر أن "عودة التيار الصدري للمشاركة بالانتخابات، خطوة جيدة أضافت زخماً للانتخابات، وأدعو كل المقاطعين إلى العودة والمشاركة، نحن مستمرون بالعمل على تفعيل صندوق الأجيال المقبلة، انطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه أبنائنا وأحفادنا".

ومضى قائلا: "نريد أن نؤمّن مستقبل العراق بعيداً عن الاعتماد على اقتصاد غير مستدام، فالثروة النفطية لن تكون مسيطرة طوال العمر، وبدأت دول عديدة بالبحث عن طاقات بديلة ونظيفة".