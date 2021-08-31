الإمارات: استهداف الحوثي لمطار أبها السعودي "تصعيد خطير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الإمارات بشدة، استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية مطار أبها السعودي، معتبرة ذلك تصعيدا خطيرا يهدد أمن وسلامة المدنيين والمسافرين.

وأصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، اليوم الثلاثاء، بيانين أدانت فيهما إطلاق صاروخ باليستي على نجران ومسيرتين مفخختين على مطار أبها بالمملكة.

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها من خلال مسيرتين مفخختين، اعترضتهما قوات التحالف، ونجم عن ذلك وقوع إصابات وتضرر طائرة مدنية.

واعتبرت أن استهداف المطار يعد تصعيدا خطيرا وعملا جبانا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.



من ناحية أخرى، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في نجران قبل أن تنجح قوات التحالف في اعتراض الصاروخ.

وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.



وأكدت أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.



وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفا فوريا وحاسما لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

كان التحالف العربي أعلن الثلاثاء وقوع 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية، جراء استهداف مسيرة حوثية ثانية لمطار أبها السعودي خلال 24 ساعة.

وبحسب التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية فإنه تم إسقاط هذه المسيرة المفخخة خلال محاولتها استهداف المطار.

وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".

والإثنين أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.