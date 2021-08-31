"الأسود الخمسة" تقتل 8 من طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 8 عناصر من حركة طالبان في اشتباكات مع معارضين بوادي بانجشير (الأسود الخمسة) شمالي العاصمة كابول.

وقال ممثل عن الجماعة الرئيسية المعارضة لحركة طالبان في أفغانستان إن اشتباكا دار بين قوات طالبان ومقاتلي جماعته في وادي بانجشير مساء الإثنين أسفر عن مقتل ثمانية من الحركة.

ومنذ سقوط كابول في 15 أغسطس/آب كان إقليم بانجشير هو الوحيد الذي صمد أمام طالبان، وإن كان قتال قد دار أيضا في إقليم بغلان المجاور بين طالبان وفصيل محلي مسلح.

وقال فهيم دشتي المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية الموالية للزعيم المحلي أحمد مسعود إن القتال دار عند المدخل الغربي للوادي حيث هاجمت طالبان مواقع للجماعة.

وأضاف أن قوات الجماعة صدت الهجوم، الذي ربما كان اختبارا لدفاعات الوادي، وأن ثمانية من عناصر طالبان لقوا مصرعهم كما أصيب عدد مماثل. وأشار إلى إصابة اثنين من أعضاء قوات المقاومة الوطنية.

ولم يتسن التواصل مع متحدث باسم طالبان للحصول على تعليق.

ومسعود هو ابن أحمد شاه مسعود، قائد المقاومة السابق ضد السوفيت، وقد رسّخ وضعه في وادي بانجشير من خلال قوة من عدة آلاف تضم مليشيات محلية وفلول الجيش ووحدات من القوات الخاصة.

وقد دعا مسعود إلى تسوية يجري التفاوض عليها مع طالبان لكنه قال إن قواته ستقاوم إن هوجم إقليمه في الوادي الجبلي الضيق.

وانتقلت قوة كبيرة من عناصر طالبان إلى المنطقة، لكن الجانبين كانا منخرطين حتى الواقعة الأخيرة في مفاوضات وتجنبا القتال.

ودوت أصداء الأعيرة النارية ابتهاجا في أنحاء كابول اليوم الثلاثاء مع سيطرة عناصر طالبان على المطار بعد انسحاب آخر القوات الأمريكية منهية حربا دامت 20 عاما وتركت الحركة أقوى مما كانت عليه في 2001.