4.5 ملايين وفاة و 217 مليون إصابة وتوزيع 5.24 مليارات لقاح حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 217.1 مليوناً حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات الموزعة 5.24 مليارات.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات بلغ217.119 مليوناً، وعدد الوفيات 4.510 ملايين.

وأوضحت البيانات أن إجمالي اللقاحات المضادة لكورونا التي وزعت حول العالم تجاوز 5.244 مليارات.