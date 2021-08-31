شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منذ أكثر من شهرين.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ 20 يونيو الماضي بعد تسجيلها 17813 إصابة مقارنة بيوم أمس الذي شهد 18325 إصابة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي تم تسجيلها في روسيا 6 ملايين و918 ألفا و 965 إصابة.



و قال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس في بيان له إن حصيلة ضحايا الفيروس في روسيا شهدت ارتفاعا طفيفا بـتسجيلها 795 حالة خلال آخر 24 ساعة مقابل 792 وفاة في اليوم السابق ليصل مجموع الوفيات إلى 183 ألفا و 224 حالة وفاة مع تماثل 18624 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير ليبلغ مجموع المتعافين 6 ملايين و 181 ألفا و 45 شخصا.