عاجل.. مقتل سوريين اثنين في انفجار عبوة بريف القنيطرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قتل سوريان، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة بسيارتهما بمحيط قرية "جباثا الخشب" بريف القنيطرة الشمالي.



ووفق وكالة الأنباء السورية فإن عبوة ناسفة زرعها مجهولون بجانب الطريق في إحراج قرية جباثا الخشب انفجرت أثناء مرور سيارة مدنية ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين كانا فيها.

وأمس الاثنين، قتل 4 جنود سوريين وجرح 15 آخرون في هجوم على حواجز للجيش في درعا، جنوبي سوريا.

وحسب وكالة الأنباء السورية فإن مجموعات إرهابية استهدفت حواجز الجيش في درعا.

وأشارت إلى أن المجموعات الإرهابية كثفت على مدى الأيام الأخيرة اعتداءاتها على الأحياء السكنية بهدف تعطيل أي جهود للحل السلمي وإنهاء سيطرة الإرهاب على مصير الأهالي الذين تحتجزهم كدروع بشرية.