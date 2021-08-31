سيف بن زايد يلتقي وزير العدل والأمن الهولندي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - في مكتبه بوزارة الداخلية – فرديناند جرابرهاوس وزير العدل والأمن في مملكة هولندا الصديقة والوفد المرافق.



وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجالات الأمنية والشرطية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذه المجالات وفرص وإمكانات تطويرها.

حضر اللقاء الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي واللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.

وضم الوفد المرافق للوزير الهولندي هانيك إيكيلمانز قائد الشرطة الهولندية وديك شوف الأمين العام لوزارة العدل والأمن وسعادة الويسيس سوهانس ادريانس أمبرختس سفير مملكة هولندا لدى الدولة وليزيت هيرز رئيسة قسم التعاون الدولي بالشرطة الهولندية وهندريكس جوزيف ضابط ارتباط الشرطة الهولندية في الإمارات.