شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن: الرئيس السيسى أرسل هدية لطفل المحلة المختطف احتفالا بعودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم قيادات حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، فجر اليوم الثلاثاء، هدية مرسلة من الرئيس عبد الفتاح السيسى عبارة عن عجلين" و"لاب توب" إلى أسرة الطفل المختطف زياد أحمد البحيرى عقب تحريره من أيدى تشكيل عصابى مسلح وعودته سالما إلى أحضان أسرته بمنزلهم بطريق الدائرى "المحلة _ المنصورة".

من جانبهما، أكد المحاسب محمد عريبى والدكتور أحمد حماد أعضاء المكتب التنفيذى لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ عن حرص مشاركة الرئيس "السيسى" الأفراح مع أسرة الطفل "زياد" وشعب مدينة المحلة بعودة ابنهم الغالي.