شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوافق على طلب النائب أحمد رمزى بنقل أعمدة الإنارة بمنتصف طريق المناشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إنه فى إطار متابعته لتطوير طريق المناشي الخطاطبه، فتقدم بمخاطبة للواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، بشأن نقل أعمدة الإنارة بمنتصف طريق المناشي الخطاطبه بدلاً عن جانبى الطريق لإنارة الطريق بشكل أفضل، تجنباً لوقوع الحوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وأضاف أحمد رمزى أن محافظ الجيزة وجّه بإتخاذ اللازم وأنه حالياً جاري توفير أعمدة الإناره المطلوبه، وسوف يكون العمل تدريجياً .

وكان النائب أحمد رمزى عضو مجلس النواب عن تنسيقية الأحزاب والسياسيين، قد تقدم بطلب الى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لإصدار تعليمات فورية بضرورة البدء فى نقل الأعمدة الى منتصف طريق المناشى _ الخطاطبة لإنارة جانبى الطريق حفاظا على أرواح المواطنين.