تعرف على المدة القانونية للتبليغ عن المولود والمسؤول عن قيده

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، فصلا متكاملا حول قيد المواليد، أوجب خلاله التبليغ عن المواليد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الولادة، وحدد من لهم حق في قيده.

وجاءت المادة ( 14 ) لتقضي بوجوب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية في الجهات التي ليست بها مكاتب صحة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ووفقا للمادة القانونية فعلي العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة . وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها لقيدها في سجل المواليد.

ولكن من هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم:

1- والد الطفل إذا كان حاضرا .

2- والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

3- مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات

4- العمدة أو الشيخ .