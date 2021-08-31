لطلاب المرحلة الثانية.. قائمة المعاهد الخاصة المعتمدة فى القاهرة والمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

انطلقت أعمال المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الثانوية (الدور الأول) لهذا العام 2021 اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى السبت الموافق 4 سبتمبر٬ القادم، بحد أدنى 254.5 فأكثر أي بنسبة 62.07 للشعبة العلمية، وحد أدنى 238 درجة فأكثر بما يعادل 58.05% لأقل من 269.5 درجة للشعبة الأدبية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة، والتي تضم (72) معهدًا، وهي على النحو التالي:

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بالإسماعيلية والعريش.

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة

الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي

المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات بـ6 أكتوبر

المعهد العالي للحاسب الآلى بكينج مريوط – الإسكندرية

المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج

معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات

المعهد العالى للحاسب الالى وادارة الاعمال بالزرقا - دمياط

معهد طيبة العالى للحاسب والعلوم الإدارية بالقاهرة

معهد الدلتا العالى للحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبي قير بالإسكندرية

معهد الجزيرة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات الإدارية بالمقطم

معهد الفراعنة العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات والإدارة بالمريوطية – الهرم

المعهد العالى للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة الشروق

المعهد العالى لعلوم الحاسب ونظم المعلومات التجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للإدارة والحاسب الآلى برأس البر

المعهد العالى للحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الإدارة بطنطا

المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية بالتجمع الأول

المعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية وعلوم الإدارة بشبرا الخيمة

معهد القاهرة العالي للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

المعهد الكندي العالى لتكنولوجيا الهندسة والإدارة بالتجمع الخامس- القاهرة الجديدة

الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بـ6 أكتوبر

أكاديمية أخبار اليوم بـ6 أكتوبر

المعهد التكنولوجى العالي بالعاشر من رمضان

المعهد التكنولوجى العالى فرع مرسى مطروح

معهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية والعلوم الإدارية بالمقطم

معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق بمدينة نصر

المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بالسيوف- الإسكندرية

المعهد العالي للدراسات النوعية بمصر الجديدة

المعهد العالي للدراسات النوعية بالجيزة

المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة

معهد القاهرة الجديدة العالى للعلوم الإدارية والحاسب الآلى بالتجمع الأول- القاهرة الجديدة

المعهد العالى للعلوم التجارية والحاسب الآلى بالعريش

معهد النيل العالى للعلوم التجارية وتكنولوجيا الحاسب بالمنصورة

معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات بالمنصورة

المعهد العالى للعلوم الإدارية المتقدمة والحاسبات بأبي المطامير – محافظة البحيرة

معهد الوادي العالى للإدارة والمالية ونظم المعلومات بالقليوبية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بـ6 أكتوبر

معهد طيبة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بطريق سقارة – الجيزة

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة والمحاسبة

معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرا منت

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالقطامية

المعهد العالى للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية بالقاهرة الجديدة

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالهرم

المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية

معهد العباسية للحاسبات الآلية والعلوم التجارية

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المعهد الكندي العالى للإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا

معهد الإدارة والسكرتارية والحاسب الآلى بكلية البنات القبطية بالعباسية

معهد الإدارة والسكرتارية بمصر القديمة

معهد الإدارة والسكرتارية كلية رمسيس للبنات

المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس - البحيرة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بالعباسة طريق بلبيس – شرقية

معهد الجيزة العالي للعلوم الإدارية بطموه - الجيزة

المعهد العالى للعلوم الإدارية بأوسيم

المعهد العالى للعلوم الإدارية ببلقاس

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

معهد العجمي العالى للعلوم الإدارية بالإسكندرية

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة- دقهلية

المعهد العالى للعلوم الإدارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببني سويف

معهد رأس البر العالى للدراسات النوعية والحاسب الآلى برأس البر- محافظة دمياط

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية بدمياط الجديدة

المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات

المعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية - القاهرة الجديدة

معهد أكتوبر للهندسة والإدارة بـ6 أكتوبر

المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج

معهد أكتوبر العالى للاقتصاد.