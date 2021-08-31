تنسيق الأزهر 2021| هل ترتفع مؤشرات القبول بالكليات عن العام الماضي؟.. الجامعة تجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت الاستعداد لتسجيل رغبات الناجحين في الشهادة الثانوية للقبول بكليات القاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2021\2022، يوم الخميس المقبل.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن المؤشرات تؤكد انخفاض معدلات تنسيق القبول بكليات القاهرة والأقاليم عن الماضي، مشيرا إلى أنه لن يحدث أي ارتفاع في النسب عن العام الماضي.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن اختبارات القبول بكليات القاهرة والأقاليم للطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية تنتهي، الخميس المقبل، وبمجرد الانتهاء منها، يتم فتح باب تسجيل الرغبات يوم الأحد الخامس من سبتمبر المقبل.

كان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أعلن موعد بدء التسجيل في تنسيق جامعة الأزهر 2021م لطلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بكليات جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم.

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