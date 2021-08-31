الأوقاف: 5 مليارات جنيه موارد ذاتية للوزارة في 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن الموارد الذاتية بلغت أكثر من خمسة مليارات جنيه في أعوام 2018/ 2019م – 2019/ 2020م – 2020/ 2021م، في ضوء عناية الدولة بالأوقاف وتوجيهات ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف الأوقاف وحسن استثمارها.

وأضاف حسن في بيان له، الثلاثاء، أن زيادة الموارد الذاتية أسهمت في تحسين الأحوال المالية للأئمة، ودعم برامج التدريب والتأهيل العلمي لهم، وكذلك قيام الوزارة بدورها في عمارة بيوت الله (عز وجل) بأرقام غير مسبوقة في تاريخها.

وأوضح أنه في جانب خدمة المجتمع ونتيجة للثقة المجتمعية المتزايدة في مؤسسات الدولة بلغ إجمالي إيرادات صكوك الأضاحي أكثر من (360) مليون جنيه في آخر ثلاث سنوات، بما وفر أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة طن لحوم أضاحي خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط، استفاد منها أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف أسرة، إضافة إلى الجوانب الإيجابية الأخرى للمشروع كتوفير فرص عمل والحفاظ على البيئة والوصول إلى المستحقين بعزة وكرامة.