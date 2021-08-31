"طالبان" : مطار كابول سيكون تحت سيطرتنا الكاملة قريبًا

اسماعيل عبد الحي - أكد المتحدث بإسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد أن الحركة تسيطر على جزء من مطار كابول وستبسط سيطرتها عليه بالكامل قريبا.

وقال مجاهد في حديث لشبكة "NHK TV" اليابانية تم تسجيله الأحد وبث اليوم الاثنين "إنسحبت أمريكا من عدة مناطق بالمطار، وباتت تحت سيطرة طالبان. نتطلع بتفاؤل لإنسحاب الوحدات الأجنبية بكاملها من المطار، وقريبا سيصبح المطار تحت سيطرة طالبان بالكامل".

وفي وقت سابق، أعلنت "طالبان" أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابل بعد إنسحاب القوات الأمريكية منها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول بحركة "طالبان" أمس الأحد، أن الحركة التي تولت السلطة في أفغانستان والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار كابول على وجه السرعة.

المصدر: "وكالات