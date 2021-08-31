تايوان تتيح التطعيم بلقاحات «كورونا» لهذه الفئة

ابوظبي - سيف اليزيد - وسعت السلطات الصحية التايوانية نطاق إتاحة التطعيم بلقاحات كورونا ليشمل فئات أصغر سناً، حيث وصلت شحنات أخرى من جرعات لقاحي فايزر/بيونتك وأسترازينيكا إلى البلاد.

وقال رئيس مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي، تشين شيه تشونج، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توفير اللقاحات للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و28 عاماً، وإن المؤهلين للحصول على اللقاح يمكنهم حجز مواعيد عبر المنصة الرسمية.

وأفاد تشين أيضاً بأن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً يمكنهم حجز مواعيد لتلقي اللقاح.

وفي الوقت نفسه، يمكن تطعيم صغار السن ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً في المدارس، والتي من المقرر إعادة فتحها في أول سبتمبر.

ووصل حوالي 595 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، على متن طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية الصينية قادمة من تايلاند. وبهذه الشحنة، تكون تايوان تلقت 27ر3 مليون جرعة من إجمالي 10 ملايين جرعة تم شراؤها من أسترازينيكا.

وقال تشين: إن المركز يتوقع تلقي 900 ألف جرعة من لقاح فايزر/بيونتك من ألمانيا غداً الأربعاء، وهي الدفعة الأولى من 15 مليون جرعة تبرعت بها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ومؤسستان خيريتان.