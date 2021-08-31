اصابات في محاولة هجوم على مطار أبها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

اعترضت الدفاعات السعودية، اليوم الثلاثاء، مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى سقوط 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

كما أوضح أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية.

أضاف أن “الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب”.

وكان التحالف أعلن، فجر الثلاثاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة.

وأشار التحالف إلى تناثر الشظايا جراء اعتراض الطائرة المسيرة في محيط مطار أبها دون إصابات أو أضرار.

وشدد على أن محاولة الميليشيات الحوثية الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة يعد جريمة حرب.