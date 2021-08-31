ألمانيا: ننتظر تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده ستنتظر تشكيل طالبان لحكومة جديدة لترى إذا ما كانت الحركة ستنفذ تعهدها بالسماح للمدنيين بمغادرة أفغانستان من مطار كابل.

وقال ماس في مؤتمر صحفي في إسلام آباد مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قرشي، اليوم الثلاثاء: “طالبان وعدت، لكن في الأيام والأسابيع المقبلة سنعرف ما إذا كان بإمكاننا أن نعول على ذلك”.

وأضاف: “طالبان تريد تشكيل حكومة جديدة وسيعطينا ذلك إشارة على ما إذا كانت ستفي بمطلبنا بأن تكون ممثلة للجميع”.