إغلاق مدارس في الهند بسبب تفشي حمى فيروسية مجهولة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، إن سلطات ولاية أوتار براديش بشمال الهند، أوعزت بمنع التلاميذ من الصف الأول إلى الثامن، من الذهاب إلى المدارس، وذلك حتى 6 سبتمبر.

وذكرت الصحيفة، إن سبب هذه الإجراء، هو انتشار حمى فيروسية مجهولة في المنطقة، تشبه في أعراضها، حمى الضنك ولكنها تترافق مع معدل وفيات أعلى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بؤرة تفشي المرض، تتمركز في منطقة فيروز آباد، حيث توفي وفقا لمصادر مختلفة، من 40 إلى 50 شخصا، من ضمنهم 32 طفلا على الأقل.

وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للصحيفة، توفي 12 شخصا في ماثورا وثمانية في ماينبوري. يتميز المرض بارتفاع درجة الحرارة، وانخفاض مفاجئ في عدد الصفائح الدموية، والجفاف الشديد في الجسم.

من جانبه، قال رئيس وزراء الولاية يوغي أديتياناث، إنه يتم إرسال فرق طبية خاصة إلى المناطق التي تم الإبلاغ عن تفشي المرض فيها، ويجري فحص عينات من دماء المرضى. وأضاف: “سندرس هذا المرض، وسنتخذ إجراءات عاجلة للتصدي له”.

ويعتقد بعض الأطباء، أن الحديث يدور عن تفشي حمى الضنك في شكلها المزمن والثقيل. ينتشر هذا المرض عن طريق البعوض.

وتشهد الهند حاليا موسم الأمطار، حيث يتزايد البعوض والبرغش بشكل كبير جدا.