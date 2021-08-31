الخارجية الباكستانية: نتوقع تشكيل حكومة في أفغانستان خلال أيام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

كشف وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم الثلاثاء، أنه “سيجري تشكيل حكومة في أفغانستان بغضون أيام”، بعد أسابيع من سيطرة حركة “طالبان” على السلطة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، قال شاه محمود قريشي: “نتوقع تشكيل حكومة توافق في أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة”.

في سياق منفصل، أعلن متحدثان باسم “طالبان”، في وقت سابق، أن الزعيم الأعلى للحركة، هبة الله أخوند زاده، الذي لم يسبق له وظهر في العلن، موجود في أفغانستان وتحديدا في مدينة قندهار.

وقال المتحدث باسم “طالبان” ذبيح الله مجاهد: “إنه في قندهار.. يقيم هنا منذ البداية”.

من جهته، ذكر مساعد المتحدث بلال كريمي أنه “سيظهر قريبا بشكل علني”.