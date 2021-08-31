الرئيس الإيراني السابق في مواجهة القضاء بـ 3 قضايا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 11:24 صباحًا

أعلن نائب رئيس لجنة المادة 90 النيابية الإيرانية أن الهيئة أحالت ثلاث شكاوى ضد الرئيس السابق حسن روحاني إلى القضاء.

وخلال حديث حول شروع اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني في مناقشة محاسبة المسؤولين، نقلت وكالة أنباء تسنيم عن نصر الله بجمنفار، نائب رئيس لجنة المادة 90 النيابية قوله: “رفعت الهيئة عدة قضايا في هذا الصدد، بعضها أحيل إلى القضاء كما يجري الانتهاء من بعضها”.

وأشار بجمنفار أيضا إلى أنه حتى الآن تمت إحالة قضيتين بهذا الخصوص إلى القضاء من قبل الهيئة “القضية الأولى تتعلق بالبورصة والثانية بتدخلات النقد الأجنبي من قبل بعض الأشخاص في الحكومة السابقة، وخاصة روحاني الرئيس السابق”.

وقال النائب عن مدينة مشهد في البرلمان: “تم رفع قضية أخرى في الهيئة بخصوص مسائل الإسكان، والتخلي عن الإجراء الذي اتخذه مسؤلو الحكومة السابقة، والتي سنحيلها إلى القضاء في الأيام المقبلة بعد استكمال عمل الخبراء في هذه القضية”.