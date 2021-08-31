شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : 795 وفاة و 17813 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الثلاثاء تسجيل 795 حالة وفاة و 17813 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وهذه هي المرة الأولى منذ 23 حزيران/يونيو التي تقل فيها الإصابات اليومية بكورونا في روسيا عن 18 ألفا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى ستة ملايين و 918965 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 183224 .

وسجلت البلاد 18624 حالة تعاف جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى ستة ملايين و 181054 .