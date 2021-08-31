فورمولا1 في ورطة والمتسابقون يصفون ما حصل بالمسرحية الهزلية

30 أغسطس , 2021

توّج الهولندي ماكس فيرستابن بلقب سباق جائزة بلجيكا الكبرى أمس الأحد، ضمن بطولة العالم لسباقات

سيارات فورمولا1-، لكن حتى سائق ريد بول نفسه يدرك أنه ليس بإمكانه أن يطلق على ما جرى تسمية انتصار. وبدأ فيرستابن السباق من مركز الانطلاق الأول لكن في ظل الأمطار الغزيرة والسحب المنخفضة التي جعلت الرؤية شبه مستحيلة ، وانتظر القائمون على فورمولا1- لمعرفة إذا ما كانت الأجواء ستتحسن.

وأنهى السائقون السباق بلفتين خلف سيارة الأمان، وهو الأمر الذي تم اعتباره كافياً من جانب القائمين على البطولة لاحتساب نصف عدد النقاط في أقصر سباق في تاريخ فورمولا.1-

ونجح فيرستابن في تقليص الفارق مع البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات، إلى ثلاث نقاط فقط في صدارة الترتيب العام لفئة السائقين، بعد أن حل هاميلتون ثالثا خلال السباق البلجيكي خلف جورج راسل سائق ويليامز.

وقال فيرستابن "من الجيد دائما الفوز والنقاط مهمة ولكن الأمر لم يجر كما يرغب الجميع".

وأضاف "كان من المهم للغاية الحصول على مركز الانطلاق الأول ورغم أنه من المؤسف عدم القيام باللفات المناسبة للسباق، في الوقت الذي كنت أحب فيه الذهاب إلى المضمار، فإنّ الوضع كان مستحيلاً في هذه الأجواء".

وصادف فيرستابن سوء حظ كبير هذا الموسم لذا يشعر البعض أنه كان بحاجة لبعض التوفيق، لكن سائقين أخرون أدانوا ما جرى واعتبروه انتكاسة جديدة لفورمولا.1-

وتحدث هاميلتون عن "مسرحية هزلية" وأضاف عبر شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور "كان يجب أن نطلق عليه اسم الانسحاب وعدم المخاطرة بالسائقين، والشيء الأهم هو إعادة الأموال للجماهير التي تشكل قلب رياضتنا".

ما حدث داخل أحد أشهر المضامير في فورمولا1- لم يرض الألماني سيباستيان فيتيل والإسباني فرناندو الونسو.

وقال فيتيل الفائز بأربعة ألقاب في بطولة العالم، أن احتساب نصف عدد النقاط "غريب للغاية".

وتابع فيتيل سائق استون مارتين الذي حل خامسا في السباق البلجيكي "لم يكن هناك أي سباق لذا كان ينبغي عدم احتساب أي نقاط".

أما ألونسو الفائز بلقبين في بطولة العالم فقال "بالنسبة للبعض كان الأمر أشبه بكريسماس مبكر لأن هناك بعض الهدايا منحت لبعض الناس ، لأننا لم نتسابق لكن رغم ذلك تم منح المركز والنقاط ، إنه أمر صادم بعض الشيء".

وجاء ألونسو سائق البين في المركز الحادي عشر لكنه لم يدخل الصراع على نقاط السباق حيث تم حظر تجاوز المنافسين خلف سيارات الأمان.

ودافع مدير السباق مايكل ماسي عما حدث، موضحا أن الخطة لم تقتصر على القيام بلفتين فقط، وهي بالصدفة كانت كافية بحسب اللوائح للإقرار بشرعية السباق.

وأضاف أن السيارات خرجت "لمعرفة طبيعة الأجواء" على أمل حدوث تحسن طفيف في الطقس، ولكن لم يحدث ذلك".

وأشار "لم يكن هناك إمكانية لتأجيل السباق" وسط تكهنات بشأن إمكانية نقله إلى اليوم الاثنين.

وتستأنف بطولة العالم بسباق جائزة هولندا الكبرى الاسبوع المقبل على أمل تحسن الأجواء وانخفاض الجدل الدائر في الدولة الأم لفيرستابن.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1- تتجه نحو تعديل اللائحة التي سمحت لفيرستابن بالفوز أمس الأح خلال سباق جائزة بلجيكا الكبرى.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية BBC وموقع "اوتو سبورت" أن كبار الفرق في فورمولا1- ترغب في تغيير اللوائح التي تسببت في حالة من الجدل.

وقال زاك براون الرئيس التنفيذي لمرسيدس عبر شبكة "تويتر" أن "اللوائح تنص على أنه بعد القيام ببعض اللفات من الممكن أن يطلق عليه سباق، أعتقد أن هذا الامر يحتاج لمراجعة".

وأضاف "لا أعتقد أن أي شخص سيزعم أن الطقس كان آمنا للتسابق ، لكننا في حاجة لحلول أفضل كرياضة عندما تحدث مثل هذه المواقف".

وأوضح فريق ألفا روميو اليوم الاثنين "قرار عدم إقامة السباق في هذه الأجواء هو القرار الصحيح ، من أجل حماية سلامة السائقين والمراقبين والمشجعين أنفسهم".

وأضاف " ومع ذلك ، كان من الممكن التعامل مع الموقف بشكل أكثر ملاءمة من خلال عدم إقامة السباق الذي شهدناه على الإطلاق".

وختم البيان "نأمل أن نكون قد تعلمنا الدروس. وهي الدروس التي تحسن طريقة الإدارة في المستقبل ، وهذا يضع جماهير رياضتنا في الوضعية التي يستحقونها".