فرنسا: «طالبان» تجري محادثات مع قطر وتركيا لإدارة مطار كابول

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الثلاثاء أن حركة "طالبان" تجري محادثات مع قطر وتركيا بشأن إدارة مطار كابول، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وقال لو دريان، في تصريحات لقناة "فرنسا 2" اليوم الاثلاثاء، إنه "يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تأمين المطار. هناك محادثات مع القطريين والأتراك بشأن إدارة المطار. ينبغي أن نطالب بتأمين الوصول للمطار"، وذلك كي يتمكن من يريدون مغادرة أفغانستان من الرحيل على متن رحلات تجارية.

وأضاف وزير الخارجية الفرنسي إنه يجب على باريس مواصلة الضغط على "طالبان" لكنها لا تتفاوض مع الحركة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة "طالبان" توليها السيطرة على مطار العاصمة كابول بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية منه مساء أمس الاثنين، مشيرة إلىأنها قد "تستعين بالخبرة الفنية التركية للمساعدة في إدارة المطار".