شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية النائبين تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن أوف جلورى تكرم المتفوقين بدار السلام والبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية النائبين تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وعضو مجلس الشيوخ، والنائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كرمت مدارس صن أوف جلورى بتكريم أوائل الثانوية العامة والطلاب المتفوقين بدائرة دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة.

كما تم تكريم مديري المدارس والوكلاء بدار السلام والبساتين، وتم منح جيمع المكرمين شهادات تقدير وذلك خلال احتفاليه كبري وسط حضور مدير عام الادارة التعليمية بالبساتين ودار والسلام عبد العزيز حسن ، ومدير التعليم الخاص".



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (1)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (2)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (3)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (4)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (5)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (6)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (7)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (8)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (9)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (10)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (11)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (12)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (13)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (14)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (15)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (16)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (17)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (18)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (19)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (20)



برعاية تيسير مطر ومحمد تيسير مطر.. مدارس صن اوف جلورى تكرم اوائل الثانوية العامة (21)