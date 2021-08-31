شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات "محلية النواب".. مناقشة 217 طلب إحاطة وزيارات ميدانية لـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد إنجازات ونشاط اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعي الثاني، يبرز جهود اللجنة ونشاطها في الفترة من شهر يناير حتى شهر يوليو 2021.

ووفقا للتقرير، فإن عدد طلبات الإحاطة التي تم مناقشتها باللجنة (217) طلب إحاطة بعدد ساعات عمل 294 ساعة وبعدد اجتماعات 95 اجتماعا، موضحا أن عدد طلبات الإحاطة التي اتخذت اللجنة فيها قرار استمرار نظرها 49 طلب إحاطة، بالإضافة لعدد سبعة اجتماعات لمناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام المجلس بشأن الموقف من تنفيذ برنامج الحكومة.

واستعرض التقرير، الموضوعات العامة التي ناقشتها اللجنة، وتتضمن ملفات، إصلاح منظومة إعلانات الطرق الداخلية التي تقع تحت ولاية الوحدات المحلية من خلال التطوير المؤسسي الشامل لهذا القطاع، مستهدفة فك التشابك بين الجهات التنفيذية العاملة بهذا القطاع، وخطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية، وخطة مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية، ومتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والاجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا، فضلا عن تدني مستوى النظافة بمنطقة 6 أكتوبر.

وبخصوص الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة، أوضح التقرير أن اللجنة قامت بزيارة ميدانية لمحافظتي بورسعيد ودمياط خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2021، وزيارة ميدانية لمحافظتي الغربية والدقهلية خلال الفترة من 28 حتى 30 يوليو 2021.

جدير بالذكر، أن هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الأول، تشكلت برئاسة المهندس أحمد السجينى، والوكيلين محمد الحسينى، ومحمد وفيق، وأمين السر النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.