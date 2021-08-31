شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان: القضاء على خليّة إرهابية لتنظيم داعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قضت الشرطة الباكستانية اليوم على خليّة إرهابية مكوّنة من 11 إرهابياً من عناصر تنظيم داعش، كانت تخطّط لتنفيذ هجوم إرهابي. وأوضح بيان صادر عن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الباكستانية أن قوات الأمن داهمت موقعاً للإرهابيين في منطقة مستونج بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وتبادلت إطلاق النار مع إرهابيين كانوا في ذلك الموقع وقضت عليهم، مشيراً إلى أن الموقع الذي تمت مداهمته كان مقراً سرياً لتنظيم داعش، يستخدمه التنظيم لتنفيذ عملياته الإرهابية في إقليم بلوشستان. وأشار البيان إلى أن قوات الأمن قامت بمصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة، مضيفاً أن قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن أية عناصر أخرى على صلة بالخلية الإرهابية التي تم القضاء عليها.