الاتحاد الأوروبي يفرض قيود سفر على 6 دول بسبب مخاطر كورونا

30 أغسطس , 2021

قرّر الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم الاثنين، العودة إلى غلق حدوده أمام المسافرين القادمين من الولايات المتحدة وإسرائيل وكوسوفو ولبنان والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية بسبب تفاقم أوضاع مرض كوفيد - 19 في هذه الدول.

يذكر أن جمبع الدول الست كانت في السابق من بين حفنة من الدول التي كانت تعتبر آمنة إلى حد يسمح بإعفائها من المتطلبات الأكثر صرامة للحجر الصحي واختبارات الفيروس بالنسبة للرحلات غير الضرورية.

لكن بعد اتفاق بين الدول الـ 17 الأعضاء بالتكتل تم حذف تلك الدول من القائمة.

ومع ذلك يترك لكل دولة عضو أن تقرر على وجه الدقة القيود التي ترى ضرورة فرضها على المسافرين.

كما من غير الواضح متى بالضبط سيتم تطبيق الترتيبات الجديدة .