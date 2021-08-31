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باكستان تتوقع تشكيل حكومة في أفغانستان خلال أيام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توقعت باكستان، الثلاثاء، تشكيل حكومة في جارتها، أفغانستان، خلال أيام بعد الانسحاب الأمريكي من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وقال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إنه سيجري تشكيل حكومة في أفغانستان في غضون أيام بعد أسابيع من الضبابية إثر سيطرة طالبان على البلد.

وأضاف في مؤتمر صحفي في إسلام آباد: "نتوقع تشكيل حكومة توافق في أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة".

وبعد أسبوعين من دخول طالبان إلى كابول، غادر آخر جندي أمريكي أفغانستان ليل الإثنين الثلاثاء، في نهاية وجود عسكري استمر 20 عاما بالبلاد.

ومع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية إتمام عملية الانسحاب من أفغانستان، طوت واشنطن أطول حرب خاضتها في تاريخها استمرت عقدين من الزمان.

وعقب الانسحاب، قال المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف: "غادر آخر جندي أمريكي من مطار كابول ونالت بلادنا استقلالها الكامل".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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