ضمن المحادثات الاستكشافية.. مسؤول مصري يزور تركيا في سبتمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت القاهرة، الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية المصري، حمدي لوزا، إلى أنقرة الشهر المقبل بدعوة من الخارجية التركية.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان: "استجابة للدعوة المقدمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومي ٧ و٨ سبتمبر/أيلول ٢٠٢١، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا".

وأوضحت أن الزيارة "ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية".

وبعد فترة من التودد التركي للقاهرة، أعلنت أنقرة في مارس/آذار الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت وسائل الإعلام الإخوانية العاملة على أراضيها بتخفيف النبرة تجاه القاهرة.

وفي 5 و6 مايو/أيار الماضي توجه وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية، سادات أونال، إلى القاهرة في أول زيارة من نوعها منذ 2013، وأجرى محادثات "استكشافية" مع مسؤولين مصريين بقيادة "لوزا" لبحث التقارب وتطبيع العلاقات.