8 إصابات وتضرر طائرة في استهداف حوثي ثان لمطار أبها السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن التحالف العربي، الثلاثاء، وقوع 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية، جراء استهداف مسيرة حوثية ثانية لمطار أبها السعودي خلال 24 ساعة.

وبحسب التحالف العربي في اليمن الذي تقوده السعودية فإنه تم إسقاط هذه المسيرة المفخخة خلال محاولتها استهداف المطار.

وقال التحالف: "هذا الاعتداء هو الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة ويمثل جريمة حرب".

وقبل ساعات، اعترضت دفاعات التحالف العربي "مسيرة حوثية حاولت الهجوم على المطار ما أدى إلى تناثر الشظايا في محيطه دون إصابات".

والإثنين أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته مليشيات الحوثي باتجاه جازان بالمنطقة الجنوبية السعودية.

وتستمر المليشيات الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.



ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدة أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.