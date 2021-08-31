صورة آخر جنديين.. هكذا ودعت أفغانستان السوفيت والأمريكان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودعت أفغانستان في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، آخر جندي أمريكي، بعد اكتمال انسحاب واشنطن من هذا البلد، بعد 20 عاما من الحرب.

وأظهرت صورة مجمعة، نشرتها وكالة رويترز آخر جنديين، غادرا أفغانستان، الأول الجندي السوفيتي، الذي ترك هذا البلد يوم 15 فبراير/شباط 1989، والثاني الجندي الأمريكي الذي كان آخر من صعد طائرة الشحن C-17، منهيا أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وكشفت رويترز هوية الجنديين، وهما: اللواء بالجيش الأمريكي كريس دوناهو، قائد الفرقة 82 المحمولة جواً، والثاني؛ بوريس جروموف؛ آخر قائد للجيش الأربعين للاتحاد السوفيتي في أفغانستان.





ويظهر دوناهو؛ هو يصعد على متن طائرة نقل C-17 كآخر فرد في الخدمة الأمريكية يغادر مطار حامد كرزاي الدولي في كابول، بحلول الـ30 أغسطس، 2021، أما الضابط السوفييتي، فيظهر ممسكًا بالزهور؛ وهو يسير على جسر مع صبي أثناء انسحاب آخر القوات السوفيتية من أفغانستان بتاريخ 15 فبراير/شباط 1989.